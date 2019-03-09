СМИ сообщили о гибели во Владимире участника конкурса по поеданию блинов

Во Владимире во время конкурса по поеданию блинов скончался мужчина. Об этом пишет местное издание «Зебра ТВ» со ссылкой на источники в полиции и медучреждениях.

По данным издания, мужчина в возрасте 45 лет участвовал в конкурсе на одной из масленичных праздничных площадок города. Во время конкурса он почувствовал себя плохо и упал на землю. Ему попытались помочь окружающие, однако приехавшие на место медики констатировали смерть.

При этом в мэрии города «Зебре ТВ» не подтвердили факт несчастного случая — там утверждают, что на праздничных площадках не было зафиксировано подобных инцидентов.​

РБК направил запрос в департамент здравоохранения Владимирской области.

Позднее в Следственном комитете уточнили «РИА Новости», что инцидент произошел в пятницу, 8 марта, уже после окончания конкурса, на котором мужчина был объявлен победителем. Ведомство выясняет точную причину смерти и обстоятельства случившегося.