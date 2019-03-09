В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом

В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом

В Японии катер с подводными крыльями столкнулся в воде с животным, скорее всего — с китом. В результате пострадали более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.

Пассажирский катер, который двигался со скоростью 80 км/ч, вышел из порта в городе Ниигата и направился к острову Садо. На борту находился 121 пассажир и четыре члена экипажа. Во время движения катер, по предварительным данным, столкнулся с китом или другим животным. «После звука сильного удара я стукнулся о стоящее передо мной кресло. Люди вокруг стонали [от боли]», — цитирует Kyodo одного из пассажиров катера.

В результате столкновения на корме появилась трещина в 15 см, также были повреждены подводные крылья. Пять человек получили серьезные ранения, однако катер смог завершить маршрут.