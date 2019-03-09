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В пражской клинике в ходе стрельбы два человека получили ранения

В Праге в клинике «На Виноградах» двое пациентов получили ранения после того, как по ним открыл огонь находившийся с ними в палате третий больной. Об этом сообщает чешская газета Lidové noviny со ссылкой на представителя чешской полиции Яна Данека.

По словам Данека, стрельба произошла после 23:00 8 марта по местному времени (после 01:00 9 марта мск) в отделении гематологии.

В ходе стрельбы пострадали два человека. Ранения одного из них характеризуют как тяжелые. Данек отметил, что «его состояние критическое».

Прибежавшим на звуки выстрелов медсестрам удалось разоружить нападавшего. Он был задержан. По словам полиции, стрелявший владел оружием на законных основаниях.

Теги: Прага, клиника, стрельба, пострадавшие
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