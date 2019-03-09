В Подмосковье три человека были ранены в результате стрельбы в кафе

В Подмосковье три человека были ранены в результате стрельбы в кафе

В одном из подмосковных кафе произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«9 марта около 4 часов утра в одном из кафе в городском округе Домодедово в ходе конфликта мужчина применил имевшийся у него гражданский гладкоствольный карабин», — отметили в управлении.

По данным областного ГУ МЧС, в результате происшествия три человека получили ранения.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

