В аэропорту Красноярского края самолет выкатился за пределы ВПП

На севере Красноярского края в аэропорту Туруханска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила «РИА Новости» официальный представитель Западно-Сибирского СУСК на транспорте Наталья Яковлева.

При этом, она не уточнила, какой рейс выполнял самолет и какой авиакомпании он принадлежит.

По словам Яковлевой, инцидент произошел 8 марта. Всего в самолете находилось 23 человека, из которых три члена экипажа и двадцать пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства инцидента, подчеркнула собеседница агентства.