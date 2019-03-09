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Технологии и медиа ,  
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Россия заменит импортные авиационные двигатели отечественными

Новый российский авиационный двигатель ВК-800 избавит отечественных производителей от необходимости приобретать иностранные двигатели. Об этом сообщил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев телеканалу RT.

Как уточнил Пантелеев, после завершения испытаний российский двигатель установят на самолет гражданской авиации L-410UPV-E20, на котором сейчас устанавливаются моторы М601 и H80 чешской компании GE Aviation Czech (Walter), находящейся в подразделении корпорации США General Electric.

Ранее, 6 марта, ведущий конструктор проекта силовой установки Виталий Логинов на научно-техническом семинаре в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова​ заявил, что в России завершается разработка авиационного турбовинтового двигателя ВК-800С.

По словам Логинова, новый двигатель разрабатывают на «Уральском заводе гражданской авиации» (УЗГА) и в «ОДК-Климов». Он также отметил, что самолет, на котором будет установлен новый ВК-800С сертифицируют уже в 2020 году.

«Уже прошла макетная комиссия с участием специалистов сертификационного центра ЦИАМ», — подчеркнул Логинов. Он добавил, что в 2019 году разработчики намерены использовать стендовую базу Института для проведения сертификационных испытаний.

При этом, первые опытные двигатели испытали в 2018 году. Тогда отработали более 60 успешных запусков.

Теги: замена, авиация, двигатели, импортозамещение
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