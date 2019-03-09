Умер американский актер Ян-Майкл Винсент

Американский актер Ян-Майкл Винсент умер в США. Ему было 73 года, сообщает Assosiated Press.

По данным агентства, Винсент умер еще 10 февраля в городе Эшвилл (штат Северная Каролина), однако о его кончине стало известно только сейчас. Причиной смерти актера стала остановка сердца.

На протяжении долгих лет актер боролся с алкогольной и наркотической зависимостями, а его карьера пошла на спад после автомобильной катастрофы в 1996 году в городе Мишен-Вьехо (штат Калифорния), в результате которой он сломал шею и повредил голосовые связки.

Ян Майкл-Винсент получил известность благодаря ролям в таких картинах как «Механик», «Бастер и Билли», «Баффало 66», «Лихорадка на белой полосе», а также в сериалах «Воздушный волк» и «Детектив Нэш Бриджес».