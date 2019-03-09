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Еврокомиссар Шефчович выступил за налаживание диалога Запада с Россией

Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович, выдвинувший свою кандидатуру для участия в выборах президента Словакии, призвал страны Запада к запуску диалога с Россией. Об этом он сообщил в интервью сетевому каналу словацкого информационного агентства ТАСР.

«Нужно искать способ, чтобы вновь запустить диалог Запада с Россией. Это сейчас необходимо. Санкции являются крайностью во взаимных отношениях. От них больше всего страдают страны Центральной и Восточной Европы. Мы (Словакия) являемся членом Евросоюза и никогда не хотели подрывать его единую позицию в вопросе антироссийских санкций», — сказал Шефчович.

В должности замглавы ЕК Шефчович уделял большое внимание вопросам развития отношений России с Украиной. Он придавал им особое значение, так как Словакию, которую он представляет в организации, с этими странами связывают тесные партнерские контакты.

По словам Шефчовича, почти каждые три месяца он проводил переговоры с украинским и российским министрами энергетики, а также с высшими руководителями «Газпрома» и «Нафтогаза».

«Мы решали, чтобы российский газ бесперебойно поступал в государства Евросоюза. Нам это удалось обеспечить. Нужно всегда искать точки соприкосновения в общих интересах», — подчеркнул замглавы ЕК.

Выборы президента Словакии состоятся 16 марта. В январе текущего года Шефчович заявил, что принял предложение правящей партии «Курс — социальная демократия» и будет участвовать в выборах президента Словакии. Действующий глава государства Андрей Киска, ставший в последние годы фигурантом нескольких громких скандалов, отказался участвовать в президентской гонке. Всего в выборах примут участие 13 кандидатов.

Теги: Еврокомиссия, Шефчович, Евросоюз, Словакия
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