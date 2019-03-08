Европол отчитался об изъятии незаконных лекарств на €168 млн

В ходе операции европейских правоохранительных органов в 2018 году удалось изъять запрещенные и поддельные лекарства на €168 млн ($188 млн). Об этом говорится на сайте Европола.

Операция под названием «Мисмед 2» проводилась с апреля по октябрь 2018 года, ее возглавляли французские полицейские и сотрудники таможни Финляндии, всего в операции приняли участие 16 стран. В результате операции было произведено 435 арестов и изъято 1,8 т незаконных лекарств. Правоохранительные органы смогли пресечь деятельность 24 преступных группировок, что позволило возвратить незаконно полученные активы на €3,2 млн.

В сообщении Европола подчеркивается, что нелегальная деятельность с медицинскими средствами является серьезной и растущей проблемой, так как привлекает преступные группировки высокой прибыльностью и низкими рисками. Европол также отмечает, что преступники занимаются не только опиоидными лекарства, но и препаратами для лечения распространенных болезней вроде рака или сердечной недостаточности.