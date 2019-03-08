СК начал проверку из-за гибели подростка после стоматологической операции

Следственный комитет (СК) начал проверку после гибели несовершеннолетнего в медучреждении в Москве. Об этом говорится на сайте ведомства.

По информации СК, подросток 2003 года рождения находился на стационарном лечении в одной из больниц столицы, где 7 марта умер после ​проведения стоматологических процедур. Другие подробности официально не сообщаются.

По данным источника «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, инцидент произошел в стоматологическом отделении одной из государственных больниц. Осмотр ребенка с поведенческим расстройством стоматологи решили провести под наркозом.

После того, как наркоз подействовал, подросток начал задыхаться и скончался. Впрочем, его родители говорят, что раньше проблем с наркозом не возникало, отмечает газета.​