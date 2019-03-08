В Киеве на марше феминисток произошли столкновения полиции и радикалов

В Киеве на марше феминисток произошли столкновения полиции и радикалов

В Киеве во время Женского марша, посвященного идеям феминизма, произошли столкновения представителей ультраправых организаций и полицейских, пишет NewsOne. В результате были задержаны три человека, добавляет телеканал «112».

Отмечается, что представители правых организаций, например запрещенного в России «Братства», подходили к участникам марша и «пытались сорвать их плакаты или завести какие-либо дискуссии». После нескольких попыток провокаций в ситуацию вмешались охранявшие марш полицейские и произошла стычка. В результаты были задержаны три человека.

При этом, по данным телеканала «Прямой», радикалы провоцировали феминисток и драка первоначально завязалась между пришедшими на марш и ультраправыми, после чего полиция начала задержания.​