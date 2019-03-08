В Армении после ранения российского военного возбудили уголовное дело

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после ножевого ранения военнослужащего российской базы в Гюмри. Об этом пишет News.am со ссылкой на представителя ведомства Наиру Арутюнян.

​Дело заведено по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Речь идет о 22-летнем гражданине России Раджане Кажимирове. По данным генпрокуратуры Армении, он был ранен ножом в результате драки в одном из ночных клубов Гюмри, после чего мужчину госпитализировали.

Врач медцентра в Гюмри рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что военный был прооперирован и переведен в больничную палату, угрозы для его жизни нет.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Армении.