Тимошенко заявила о намерении встретиться с Путиным в случае победы

Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она сообщила в интервью LB.ua.

Она рассказала, что встреча будет в Будапешском формате. «В таком формате будет разговор, и я вам гарантирую, что этот разговор будет результативным, и результатом будет мир на Украине», — сказала она.

В 1994 году Россия, Украина, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно ему Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия. В обмен на отказ Украины от этого вида оружия другие страны, подписавшие меморандум, обязались уважать суверенитет и границы Украины, а также воздержаться от угрозы ее территориальной целостности.

В середине февраля Тимошенко заявляла о намерении вернуть Крым и Донбасс в случае победы на выборах. Она также отмечала, что для этого необходимо начать переговоры в Будапештском формате.