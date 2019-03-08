В США умер старейший член палаты представителей

В США в возрасте 95 лет умер старейший член палаты представителей Ральф Холл. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его политтехнолога Эда Валентайна.

Он скончался в утром 7 марта в своем доме в городе Рокволл, штат Техас. Валентайн рассказал, что республиканец не страдал серьезными заболеваниями.

Агентство Reuters сообщает, что бывший президент США Джордж Буш, который был другом политика, выразил соболезнования в связи с его смертью. Он добавил, что Холл олицетворял «порядочность и патриотизм».

Ральф Холл был членом палаты представителей на протяжении 34 лет. Его избрали в палату в 1980 году, а покинул он ее в 2014 году. Он являлся ветераном Второй мировой войны, во время которой служил морским летчиком. После войны он работал судьей, а в 1963 году его избрали в сенат Техаса.

Политик занимал пост председателя комитета по науке, космосу и технологиям, где курировал вопросы американской космической политики. Холл был демократом до 2004 года, после чего стал республиканцем.