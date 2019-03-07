Умер академик РАН и научный руководитель НИИ им. Семашко Олег Щепин

На 87-м году жизни умер научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А.Семашко, академик РАН Олег Щепин. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Отмечается, что Щепин был создателем научной школы в области социальной гигиены и организации здравоохранения. Минздрав выразил соболезнования родственникам, друзьям и коллегам академика.

Щепин родился 6 апреля 1932 года в Костромской области. Он окончил Пермский государственный мединститут. С 1963 по 1967 год был сотрудником Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работал в странах Африки и штаб-квартире ​в Швейцарии. С 1981 по 1988 год он был первым заместителем министра здравоохранения СССР, потом — исполняющим обязанности министра.

В 1988 году Щепин стал директором НИИ общественного здоровья имени Н.А.Семашко, а в 2013 года — научным руководителем института.