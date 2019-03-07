Путин поздравил кавалеристок московской полиции и подарил жеребца

Президент Владимир Путин в преддверии Международного женского дня посетил столичное подразделение конной полиции (Первый оперативный полк полиции ГУ МВД по Москве), куда ранее его пригласили женщины-кавалеристы. Во время посещения глава государства продемонстрировал навыки верховой езды, а также преподнес сотрудникам конной полиции орловского рысака по кличке Золотой Луч, сообщает ТАСС.

Путин посмотрел показательное конное выступление на манеже, осмотрел экспозицию, посвященную работе этого полка полиции, а также лошадей, которых выстроили перед выступлением.

«Прокатитесь с нами?» — предложила президенту одна из сотрудниц полка. Путин ответил согласием и вместе с наездницами из конной полиции сделал верхом несколько кругов по манежу.

Несколько раз глава государства останавливался, заметил ТАСС. «Интерфакс» добавляет, что пару раз лошадь главы государства заартачилась и попыталась пойти задом, но потом продолжила бежать рысью. Сопровождавшие наездницы давали президенту краткие советы.