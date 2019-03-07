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Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
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Суд начал банкротство девелоперской компании основателя «Донстроя»

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения — начальную процедуру банкротства — в отношении компании «Горн Девелопмент», гендиректором которой является сооснователь «Донстроя» Максим Блажко. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суд включил в реестр требований кредиторов «Горн Девелопмент» задолженность перед заявителем (Федеральной налоговой службой) в размере около 125 млн руб. рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 5 сентября, временным управляющим утвержден Евгений Емелин.

На заседании представитель ФНС согласился уменьшить сумму требований на 2 млн руб., а представитель компании просил отложить слушания, чтобы ознакомиться с материалами дела. На прежних заседаниях «Горн Девелопмент» говорила о готовности полностью погасить задолженность.

В мае 2018 года суд начал процедуру банкротства в отношении самого Блажко, признав обоснованным заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Горн Девелопмент» создана в 2013 году, ее самым крупным проектом было строительство высотного жилого комплекса «Нескучный Home&SPA». Блажко лишился этого и еще одного проекта — по строительству торгового комплекса на Звенигородском шоссе площадью 267 тыс. кв. м — осенью 2018 года. Как писали «Ведомости», проект отошел к структурам кипрской Riverstretch Trading & Investments, которая выкупила долги Блажко на $600 млн. Этой же компании перешел торгово-развлекательный центр «Щука» и бизнес-центр Nordstar Tower, которые выступали залогами по кредитам.

Теги: Максим Блажко, банкротство
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