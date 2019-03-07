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СМИ сообщили о снятии пассажира с рейса в Пакистане за молитвы о крушении

В аэропорту Исламбада пассажира самолета, который должен был лететь в Дубай, сняли с рейса за молитвы о крушении лайнера, сообщает местный телеканал Geo TV.

По словам источников телеканала в аэропорту, пассажир собирался лететь в Австралию с пересадкой в Дубае. Заняв свое место в самолете, мужчина по имени Халил начал молиться о крушении борта, рассказали собеседники.

Действия мужчины вызвали панику у других пассажиров и членов экипажа. После этого пилот связался со службой безопасности аэропорта, и мужчину сняли с рейса.

Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

Теги: Пакистан, Самолет
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