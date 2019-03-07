На Алтае при взрыве газа в жилом доме погибли два человека

На Алтае при взрыве газа в жилом доме погибли два человека

В населенном пункте Малиновский Алтайского края два человека погибли после взрыва газа в двухэтажном частном доме. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Сообщение о пожаре поступил в спасательные службы в 9:00 по местному времени (5:00 мск). Когда подразделение МЧС прибыло на место происшествия, горела крыша дома. Спустя полчаса пожарным удалось локализовать возгорание, а вскоре и ликвидировать. Общая площадь пожара составила 48 кв. м.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стало воспламенение газа «при нарушении правил эксплуатации либо неисправности газовых приборов».

В управлении СК по Алтайскому краю уточнили, что в результате происшествия погиб 81-летний хозяин дома и его 49-летняя дочь. Еще двое — 82-летняя супруга погибшего и 18-летняя внучка — были госпитализированы с отравлением угарным газом.

В настоящий момент следователи начали проводить доследственную проверку. В управлении добавили, что, по одной из версий, погибший мужчина заменял газовый баллон, когда произошла утечка газа, после чего произошло возгорание.