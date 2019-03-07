На Чукотке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,97 -0,01 EUR Бирж. 74,61 0,03 Brent 66,32 0,88% USD Нал. 66,30 65,61 EUR Нал. 75,05 74,20 USD ЦБ 65,84 0,04 EUR ЦБ 74,42 -0,09 EUR/USD 1,1312 0,0004 BTC/USD Бирж. 3 953,00 1,60 IMOEX 2 479,42 -0,59% RTSI 1 184,01 -0,63% DJIA 25 673,46 -0,52% Nasdaq 7 505,92 -0,93%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Chevron $135 (+9,31%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Chevron $135 (+9,31%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 65,84 (+0,04) Quote, 06 мар, 12:34
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 74,42 (-0,09) Quote, 06 мар, 12:34
На Алтае при взрыве газа в жилом доме погибли два человека Общество, 11:43 ВТБ купил долю Абрамовича в «Первом канале» Бизнес, 11:21 Талон на блокчейн: в России будут идентифицировать держателей криптовалют Крипто, 11:18 Как превратить завод в салон красоты и центр косметологии премиум-класса РБК и ВТБ, 11:17 На Чукотке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Общество, 11:15 Браудер подал жалобу на Swedbank за отмывание денег по «делу Магнитского» Общество, 11:15 Госдума приняла закон о фейковых новостях Политика, 11:06 ВЦИОМ выяснил пожелания женщин к подаркам на 8 Марта Общество, 10:56 Президент «Ромы» обвинил арбитров в «ограблении» после вылета из ЛЧ Спорт, 10:55 Почему лидеры китайского рынка проигрывают молодым конкурентам Pro, 10:48 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 10:48 Задержанный в Греции по запросу Киева россиянин вылетел на родину Общество, 10:47 СМИ выложили запись устроенного менеджерам «Газпрома» разноса Общество, 10:23 Женева за кулисами: что обсуждали и обещали в автокомпаниях Авто, 10:20
Общество ,  
0 
На Чукотке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

На Чукотке следователи начали проверку после того, как самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме Купол. Об этом РБК сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК.

«У нас проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России «нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта», — пояснили в управлении.

По предварительным данным следствия, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент устанавливается, был ли нанесен ущерб.

«РИА Новости» сообщает, что выкатившийся самолет принадлежит авиакомпании «Аврора» и прилетел из Магадана. В самой авиакомпании агентству рассказали, что на борту самолета было 68 пассажиров и пять членов экипажа.​

РБК направил запрос в авиакомпанию «Аврора»

Теги: Чукотка, Самолет, взлетно-посадочная полоса
Материалы по теме
Пассажирский самолет при посадке в Пулково выкатился за пределы полосы
Общество
В Подмосковье самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы
Общество
В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter