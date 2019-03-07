На Чукотке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

На Чукотке следователи начали проверку после того, как самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме Купол. Об этом РБК сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК.

«У нас проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России «нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта», — пояснили в управлении.

По предварительным данным следствия, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент устанавливается, был ли нанесен ущерб.

«РИА Новости» сообщает, что выкатившийся самолет принадлежит авиакомпании «Аврора» и прилетел из Магадана. В самой авиакомпании агентству рассказали, что на борту самолета было 68 пассажиров и пять членов экипажа.​

РБК направил запрос в авиакомпанию «Аврора»