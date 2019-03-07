В Красноярске задержали закидавших мэрию «коктейлями Молотова»

Полиция Красноярска задержала двух человек, которые закидали здание мэрии бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщает местный портал NGS24.RU со ссылкой на региональное ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что напавшими оказались 25-летний и 27-летний мужчины, один из которых был отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу. Их личности не разглашают.

В ГУ МВД по Красноярскому краю завели дело по факту «умышленного уничтожения имущества» и «хулиганства».

Инцидент произошел в ночь на 3 марта. NGS24.RU сообщал, что окна здания мэрии забрасывал один нападавший, но с места скрывались двое. При этом поджигатель случайно облился жидкостью и воспламенился.