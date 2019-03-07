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На Украине перестанут выдавать аттестаты о среднем образовании

На Украине с 2019 года выпускникам школ будут выдавать не аттестаты, а свидетельства о получении полного общего среднего образования. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Согласно постановлению правительства, украинским школьникам после окончания четвертого класса выдадут свидетельство о получении начального образования, после девятого класса — о получении базового среднего образования, а после одиннадцатого — о полном общем среднем образовании.

«Еще с советских времен мы получаем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в России, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена», — пояснили в ведомстве.

Документы нового образца будут доступны для лиц с нарушением зрения, поскольку свидетельства будут изготавливать со шрифтом Брайля. 

Планируется, что все свидетельства со временем будут заноситься в единую государственную базу, что облегчит восстановление документов, а также переход детей из одного учебного заведения в другое.

Теги: Украина, аттестаты, среднее образование
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