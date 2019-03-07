В итальянском парке Чинкве-Терре решили штрафовать за шлепанцы

В национальном итальянском парке Чинкве-Терре (регион Лигургия) решили штрафовать туристов за ношение шлепанцев. Об этом пишет The Local.

Как пояснил глава парка Патрицио Скарпеллини, туристы думают, что приезжают на море, однако фактически они ходят по горным тропам. В связи с этим путешественники в неподходящей обуви часто получают травмы, их приходится эвакуировать с помощью вертолета.

По информации издания, штраф может составить до €2,5 тыс, его сумма будет зависеть от того, сколько усилий потратят на туриста спасательные службы. Кроме того, появление штрафов связано с тем, что в этом году администрация парка ожидает почти двукратного увеличения количества туристов за счет посетителей из Китая. В 2018 году регион, где расположен парк, посетили 2,5 млн человек.

Чинкве-Терре находится на Генуэзском заливе и идет вдоль скалистого побережья. Он включает в себя несколько небольших городов, внутри которых почти везде запрещено автомобильное движение. На территории парка находятся памятники средневековья и римского времени. В 1997 году парк был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.