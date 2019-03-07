В Подмосковье один человек погиб после ДТП с грузовиком

В Подмосковье один человек погиб после ДТП с грузовиком

На Дмитровском шоссе в Подмосковье в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб один человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

По информации ведомства, авария произошла в городском округе Мытищи. Грузовик Mercedes с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. Видеозапись с места происшествия публиковал телеканал РЕН-ТВ.

«Из тех, кто был в легковом автомобиле, одна женщина погибла, четыре человека, включая водителя, пострадали, все госпитализированы», — сообщили в МВД и добавили, что водитель грузовика не скрылся, а находится на месте аварии.​

В конце января в Подмосковье из-за снегопада произошло сразу несколько ДТП с участием более 30 автомобилей. Пострадавших в авариях не было.