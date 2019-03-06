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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Верховный суд разрешил привлечь к ответственности экс-судью по делу о ДТП

Верховный суд России разрешил привлечь к ответственности бывшего судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, сбившего на пешеходном переходе 18-летнюю девушку, сообщает «РИА Новости».

Суд разрешил привлечь его к ответственности по запросу генпрокурора Юрия Чайки по ст. 12.24 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью) и 12.27 (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) КоАП.

В середине января в соцсетях появилась видеозапись ДТП в Краснодаре, которое произошло в декабре. Пострадавшая рассказала, что судья сбил ее на пешеходном переходе и попытался скрыться с места происшествия, однако его догнали молодые люди на машинах. Крикоров подтвердил причастность к происшествию и заявил, что мать пострадавшей требует от него крупную сумму денег — 3 млн руб. В Краснодарском гарнизонном военном суде сообщили, что рассматривают вопрос о проведении служебной проверки. Крикоров подал заявление об отставке, а 4 февраля высшая квалификационная коллегия судей России прекратила его полномочия.

Теги: ДТП, судья, Краснодар
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