Медведев посоветовал «клерку» из США учить право после заявления о Крыме

Премьер-министр Дмитрий Медведев, находящийся с визитом в Люксембурге, отреагировал на заявление американского посольства в этой стране, которое было приурочено к визиту главы российского правительства. Премьер назвал заявление «неким окриком из американского посольства» и посоветовал его составителю учить азы международного права.

«Я не знаю, кто это сказал, не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета», — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелем (цитата по ТАСС).

Премьер подчеркнул, что классическим пониманием государственного суверенитета является «верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее». Медведев допустил, что в голове представителя США «все встанет на место», если тот «сможет понять, что это такое». «Я в этом сомневаюсь», — добавил премьер.

Накануне визита Медведева посольство США в этой стране опубликовало заявление, в котором говорилось, что Люксембург дважды был в той же ситуации, что и Крым, — он был «оккупирован более крупным соседним государством, требовавшим от него отказаться от собственной идентичности и войти в состав большой империи». В сообщении отмечается, что поэтому у Люксембурга есть возможность убедить Россию «изменить курс и покинуть Крым».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года: большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Власти России неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма после референдума закрыт.