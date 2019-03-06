Медведев посоветовал «клерку» из США учить право после заявления о Крыме

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,89 0,14 EUR Бирж. 74,49 0,15 Brent 65,74 0,18% USD Нал. 66,19 65,52 EUR Нал. 74,92 74,08 USD ЦБ 65,84 0,04 EUR ЦБ 74,42 -0,09 EUR/USD 1,1302 -0,0005 BTC/USD Бирж. 3 939,00 -12,70 IMOEX 2 495,99 1,21% RTSI 1 193,48 1,13% DJIA 25 806,63 -0,05% Nasdaq 7 576,36 -0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Юнипро ₽3,16 (+17,12%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+17,12%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 65,84 (+0,04) Quote, 12:34
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 74,42 (-0,09) Quote, 12:34
В России впервые за два года зафиксировали снижение продаж автомобилей Бизнес, 17:01 Медведев напомнил Лукашенко о необходимости доверия для интеграции Политика, 16:57 «Давайте посерьезней, ладно?»: за что отчитывали российских чиновников Общество, 16:44  В «Роскосмосе» допустили продление срока эксплуатации МКС до 2028 года Технологии и медиа, 16:42 В Британии раскрыли сроки подготовки ответа НАТО на российские ракеты Политика, 16:40 Основной нападающий «Реала» выбыл на два месяца из-за травмы Спорт, 16:31 Медведев посоветовал «клерку» из США учить право после заявления о Крыме Политика, 16:20 Орешкин объяснил эмоции Володина на правительственном часе в Госдуме Экономика, 16:18 Медведев заявил о компетенции суда в аресте Калви по «делу Baring Vostok» Общество, 16:18 Как выстроить систему коммуникаций в крупной компании Pro, 16:08 Почему интерес к Bitcoin упал до значений весны 2017 года Крипто, 16:01 Суд оставил бойца Александра Емельяненко под арестом Общество, 15:59 Следователи возбудили дело после ДТП с шестью погибшими на Ставрополье Общество, 15:56 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 15:43
Политика ,  
0 
Медведев посоветовал «клерку» из США учить право после заявления о Крыме

Премьер-министр Дмитрий Медведев, находящийся с визитом в Люксембурге, отреагировал на заявление американского посольства в этой стране, которое было приурочено к визиту главы российского правительства. Премьер назвал заявление «неким окриком из американского посольства» и посоветовал его составителю учить азы международного права.

«Я не знаю, кто это сказал, не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета», — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелем (цитата по ТАСС).

Премьер подчеркнул, что классическим пониманием государственного суверенитета является «верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее». Медведев допустил, что в голове представителя США «все встанет на место», если тот «сможет понять, что это такое». «Я в этом сомневаюсь», — добавил премьер.

Накануне визита Медведева посольство США в этой стране опубликовало заявление, в котором говорилось, что Люксембург дважды был в той же ситуации, что и Крым, — он был «оккупирован более крупным соседним государством, требовавшим от него отказаться от собственной идентичности и войти в состав большой империи». В сообщении отмечается, что поэтому у Люксембурга есть возможность убедить Россию «изменить курс и покинуть Крым».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года: большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Власти России неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма после референдума закрыт.

Теги: Дмитрий Медведев, международное право, Крым
Материалы по теме
В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах
Технологии и медиа
Медведев исключил угрозу для «огородов Люксембурга» от российских ракет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter