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Дочь телеведущей Марианны Максимовской задержали в Москве с наркотиками

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 28-летнюю Александру Максимовcкую, у которой изъяли пакет с белым порошкообразным веществом. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД России по столице и источник в территориальном отделе полиции. Последний также сообщил РБК, что задержанная — дочь работавшей на телевидении Марианны Максимовской. 

По данным источников РБК, женщину задержали во время «проверочной закупки» на севере Москвы. «В ходе личного досмотра у нее был обнаружен и изъят прозрачный полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом», — сообщили они, добавив, что также у нее были обнаружены денежные средства в размере 31,5 тыс. руб.

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Также источники отметили, что задержанная прописана в Москве, ранее не судимая, работает в АО «СТС» в должности продюсера. Ее доставили в отделение полиции, где допросили. «Назначено исследование изъятого вещества. Запланирован обыск по месту жительства», — уточнили источники.

Источник kp.ru в правоохранительных органах также утверждает, что задержанная является дочерью Марианны Максимовской. Издание отмечает, что 28-летняя москвичка, у которой обнаружили наркотики, сейчас находится на последнем триместре беременности. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Теги: героин, задержание, Марианна Максимовская
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