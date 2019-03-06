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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Компания экс-зампреда «Газпрома» отсудила у «Роснефти» почти 200 млн руб.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) частично удовлетворил два иска зарегистрированной в Подмосковье компании «Паркнефть» к ПАО «НК «Роснефть» о взыскании с нее долга по договору подряда.

Согласно материалам суда, оба договора (№ П-301/2011 и № П-023/2011) были подписаны в ноябре 2011 года с «дочкой» «Роснефти» — ООО «РН-Юганскнефтегаз». В 2014 году «Роснефть» стала правопреемником по этим договорам.

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В марте 2017 года «Паркнефть» сообщила о готовности к сдаче работ по договору, направив соответствующие акты для подписания заказчику. Однако он не стал их подписывать, объяснив это отсутствием документов о стоимости проведенных работ. После этого «Паркнефть» обратилась в суд с намерением взыскать долги (по первому контракту — 84 млн 30 тыс. руб., по второму — 109 млн 520 тыс. руб.).

Во время рассмотрения дела суд назначил экспертизу объема выполненных «Паркнефтью» работ. По ее результатам суд принял решение удовлетворить требования (по первому договору удовлетворить полностью — 84 млн 30 тыс. руб., по второму удовлетворить частично — 107 млн 470 тыс. руб.).

По данным системы СПАРК, 50% ООО «Паркнефть» принадлежит экс-заместителю председателя правления «Газпрома» Александру Рязанову, который занимал эту должность с ноября 2001 по ноябрь 2006 года.

Теги: «Роснефть», РН-Юганскнефтегаз
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