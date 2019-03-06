Каждый пятый россиянин не исключил участия в политических митингах

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,87 0,12 EUR Бирж. 74,45 0,12 Brent 65,60 -0,03% USD Нал. 66,17 65,50 EUR Нал. 74,89 74,17 USD ЦБ 65,80 0 EUR ЦБ 74,51 -0,24 EUR/USD 1,1302 -0,0005 BTC/USD Бирж. 3 942,00 -9,70 IMOEX 2 489,19 0,93% RTSI 1 190,45 0,87% DJIA 25 806,63 -0,05% Nasdaq 7 576,36 -0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Юнипро ₽3,16 (+17,21%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+17,21%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 65,8 (0) Quote, 05 мар, 13:18
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 74,51 (-0,24) Quote, 05 мар, 13:18
Шестуна госпитализировали в больницу при СИЗО Общество, 12:21 Самым выгодным объектом для инвестиций богачей назвали редкий виски Общество, 12:20 Натуральные продукты: как успешно конкурировать с федеральным ретейлером РБК и «Билайн» Бизнес, 12:19 В Таиланде россиянка погибла после падения с балкона отеля Общество, 12:09 Какие шеринг-сервисы используют топ-менеджеры Pro, 11:58 Каждый пятый россиянин не исключил участия в политических митингах Общество, 11:56 Никита Кучеров повторил рекорд результативности «Тампы-Бэй» в НХЛ Спорт, 11:52 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 11:42 Путин поздравил Жванецкого с юбилеем Общество, 11:31 5 самых эффективных рекламных кампаний в истории Стиль, 11:31 Когда продавать Ethereum. Криптовалюта подорожала на 7% Крипто, 11:30 Как воспринимать жалобы в соцсетях Спецпроект РБК PINK, 11:30 Минэкономразвития ухудшило прогноз по курсу рубля на 2019 год Экономика, 11:29 Володин прервал и перенес выступление Орешкина в Госдуме Политика, 11:28
Общество ,  
0 
Каждый пятый россиянин не исключил участия в политических митингах

Каждый пятый гражданин России (20%) заявил о готовности принять участие в массовых акциях протеста с политическим уклоном. В свою очередь, три четверти россиян (75%) отказались поддержать подобные мероприятия. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра.

Отвечая на вопрос, возможны ли такие акции по месту их проживания, 28% россиян допустили подобное развитие событий. 68% дали отрицательный ответ.

Политика
Большинство россиян отказались митинговать ради изменений к лучшему

При этом 26% респондентов заявили, что готовы участвовать в акциях протеста с экономическими требованиями — в частности, в связи с падением уровня жизни. 69% опрошенных исключили возможность присоединиться к таким акциям.

Опрос был проведен в период с 15 по 20 февраля текущего года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет в 137 населенных пунктах.

Теги: акции протеста, опрос, Левада-центр
Материалы по теме
В Черногории тысячи людей вышли на протест против президента страны
Политика
Число пострадавших в ходе протестов в Алжире достигло 183 человек
Политика
В Судане на фоне протестов на год ввели режим ЧП
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter