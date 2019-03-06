Каждый пятый россиянин не исключил участия в политических митингах

Каждый пятый россиянин не исключил участия в политических митингах

Каждый пятый гражданин России (20%) заявил о готовности принять участие в массовых акциях протеста с политическим уклоном. В свою очередь, три четверти россиян (75%) отказались поддержать подобные мероприятия. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра.

Отвечая на вопрос, возможны ли такие акции по месту их проживания, 28% россиян допустили подобное развитие событий. 68% дали отрицательный ответ.

При этом 26% респондентов заявили, что готовы участвовать в акциях протеста с экономическими требованиями — в частности, в связи с падением уровня жизни. 69% опрошенных исключили возможность присоединиться к таким акциям.

Опрос был проведен в период с 15 по 20 февраля текущего года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет в 137 населенных пунктах.