Умер изобретатель карманного калькулятора

В США умер один из изобретателей портативного электронного калькулятора Джерри Мерримен, сообщает агентство Associated Press. Ему было 86 лет.

Как сообщила падчерица Мерримена Ким Икович, он умер 27 февраля в больнице Далласа, у него была сердечная и почечная недостаточность. По словам Икович, Мерримена госпитализировали в конце декабря 2018 года из-за осложнений после операции по установке кардиостимулятора.

Джерри Мерримен родился 17 июня 1932 года в Техасе. Он один из трех человек, которые считаются создателями карманного калькулятора в 1960-х годах. В команду изобретателей также вошли Джеймс ван Тассел и будущий лауреат Нобелевской премии по физике Джек Килби. В сентябре 1967 года они закончили работу над изобретением и подали заявку на патент.

С 1963 года до выхода на пенсию в 1994 году Мерримен работал в компании — производителе электроники Texas Instruments.