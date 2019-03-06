При взрыве на оружейном заводе в Австрии погиб человек

При взрыве на оружейном заводе в Австрии погиб человек

При взрыве на оружейном заводе Glock в австрийском городе Ферлах погиб по меньшей мере один человек, сообщает агентство APA. Еще один был серьезно ранен.

Взрыв прогремел 5 марта в 22:50 по местному времени (00:50 мск), его причины пока не известны. Здание не получило серьезных повреждений.

Погибший и пострадавший — сотрудники завода. Состояние раненого оценивается как стабильное, его доставили в больницу.

Власти начали расследование по факту произошедшего.