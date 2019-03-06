У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8

У побережья острова Минданао на юге Филиппинского архипелага произошло землетрясение, сообщают Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в 00:13 по UTC (03:13 мск). По данным ESMC, магнитуда составила 5,8. Глубина залегания очага составила 40 км, эпицентр подземных толчков находился в 62 км от муниципалитета Барселона в филиппинской провинции Сорсогон.

USGS сообщает о землетрясении магнитудой 5,7. По данным службы, очаг залегал на глубине 17,9 км, а эпицентр находился в 200 км к северо-востоку от города Давао.

О жертвах или разрушениях не сообщается, угроза цунами не объявлялась.