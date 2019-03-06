Подразделение производителя джинсов Diesel в США объявило о банкротстве

Американское подразделение итальянского производителя одежды и аксессуаров из денима Diesel подало в суд штата Делавэр заявление о защите от кредиторов согласно 11-й главе Кодекса США о банкротстве. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Diesel USA говорится, что поводом для подачи стали падение ежегодных продаж на 53%, растущие убытки, дорогостоящая аренда и несколько случаев кибермошенничества, которые в течение трех лет обошлись компании в $1,2 млн.

Компания подчеркивает, что Diesel USA не собирается прекращать деятельность. Согласно трехлетнему плану, компания планирует сосредоточиться на более прибыльных магазинах, расширить линейку предлагаемых товаров и сотрудничать с лидерами мнения в соцсетях для привлечения новых клиентов.

Diesel USA оценила активы на сумму до $100 млн, а долг — в $50 млн. Американское подразделение имеет 28 розничных магазинов и 380 сотрудников, отмечает Bloomberg.

Diesel основана в 1987 году, компания расположена в городе Мольвене на севере Италии. В 2005 году среднегодовые продажи достигали приблизительно €1,2 млрд, а в 2009 — €1,3 млрд.