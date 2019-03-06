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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Бизнес ,  
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Подразделение производителя джинсов Diesel в США объявило о банкротстве

Американское подразделение итальянского производителя одежды и аксессуаров из денима Diesel подало в суд штата Делавэр заявление о защите от кредиторов согласно 11-й главе Кодекса США о банкротстве. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Diesel USA говорится, что поводом для подачи стали падение ежегодных продаж на 53%, растущие убытки, дорогостоящая аренда и несколько случаев кибермошенничества, которые в течение трех лет обошлись компании в $1,2 млн.

Компания подчеркивает, что Diesel USA не собирается прекращать деятельность. Согласно трехлетнему плану, компания планирует сосредоточиться на более прибыльных магазинах, расширить линейку предлагаемых товаров и сотрудничать с лидерами мнения в соцсетях для привлечения новых клиентов.

Diesel USA оценила активы на сумму до $100 млн, а долг — в $50 млн. Американское подразделение имеет 28 розничных магазинов и 380 сотрудников, отмечает Bloomberg.

Diesel основана в 1987 году, компания расположена в городе Мольвене на севере Италии. В 2005 году среднегодовые продажи достигали приблизительно €1,2 млрд, а в 2009 — €1,3 млрд. 

В феврале о банкротстве и планах закрыть примерно 2,5 тыс. магазинов в США объявил обувной дисконт Payless.

Теги: Diesel, банкротство
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