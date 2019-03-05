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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Во Франции полиция пошла на штурм после нападения заключенного в тюрьме

Полиция пошла на штурм тюрьмы Конде-сюр-Сарт во Франции и ​задержала заключенного, который напал на охранников и забаррикадировался, а также его супругу. Об этом сообщил в Twitter глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

BFMTV сообщает, что штурм тюрьмы продолжался около часа, в нем были задействованы бригады спецназа и сотрудники региональных групп по безопасности и оперативному вмешательству. На месте были слышны взрывы штурмовых гранат, у здания тюрьмы находилось несколько вертолетов.

Ранее заключенный нанес несколько ударов керамическим ножом двоим надзирателям, после чего забаррикадировался в комнате для свиданий вместе со своей женой. По неподтвержденной информации СМИ, нападавший заявил, что на нем находится пояс со взрывчаткой. Министр юстиции Николь Беллубе назвала нападение терактом.

Мужчина был осужден на 30 лет за похищение и убийство, а также вооруженное ограбление и оправдание терроризма. В 2010 году заключенный принял ислам. Считалось, что он «радикализовался в тюрьме», однако не был переведен в блок для исламистов.

Теги: Франция, тюрьма, нападение, Терроризм
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