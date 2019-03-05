Россия вошла в топ-20 стран с самым дешевым мобильным интернетом

Дешевле всего мобильный интернет стоит в Индии, Киргизии и Казахстане, показал рейтинг британской исследовательской компании Cable.co.uk.

По его данным, в Индии 1 Гб интернета обходится пользователям в $0,26, в Киргизии — в $0,27, а в Казахстане — $0,49. Также в десятку стран с самым доступным по цене мобильным интернетом вошли Украина, Руанда, Судан, Шри-Ланка, Монголия, Мьянма и Демократическая Республика Конго.

Дороже всего услуги мобильного интернета, по данным рейтинга, обходятся жителям Зимбабве, где 1 Гб стоит $75,2. Также высокие цены на интернет зафиксировали в Экваториальной Гвинее, на острове Святой Елены, Фолклендских и Бермудских островах, Джибути, Греции, Самоа, Токелау и Науру.

Россия со средней стоимостью 1 Гб интернета в $0,91 оказалась на 12-й строчке рейтинга. Авторы исследования отметили, что мобильный интернет в странах СНГ преимущественно дешевый, однако в число стран с высокими ценами попал Туркменистан, где 1 Гб стоит в среднем $19,81.