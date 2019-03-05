В клинике на Рублевке опровергли сообщения об аварии с лифтом

В офтальмологической клинике доктора Куренкова, расположенной на Рублевском шоссе в Москве, прокомментировали РБК информацию об инциденте с лифтом. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что в клинике сорвался лифт, в котором находились шесть человек. ​

«Лифт не принадлежит нашей клинике, он располагается в офисной части здания. Ничего критичного не случилось, лифт с первого этажа опустился на минимальную позицию, то есть на минус первый этаж. Все живы, все здоровы», — рассказали в администрации клиники. Отмечается, что одна женщина пожаловалась на боли в спине, после чего была вызвана скорая помощь. ​

В ГУ МЧС по Москве сообщили РБК, что у них был вызов по адресу Рублевское шоссе, 48/1. «В пути следования наших подразделений данная заявка была отменена. Помощь МЧС не требуется, наши силы туда не прибывали, работ никаких не проводили», — сообщили в пресс-службе главка.

Как пояснил «РИА Новости» представитель оперативных служб столицы, при спуске лифта произошло экстренное торможение кабины. Спустя 10 секунд после остановки лифт доехал до этажа. По предварительным данным, инцидент произошел по технической причине. При этом, по информации агентства, в момент ЧП в кабине лифта было четыре человека.