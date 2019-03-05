Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко. Об этом задержанные сообщили «ОВД-Инфо» и «Медиазоне».

По словам активистов, они бросили в бюст Сталина по надломленной гвоздике и кричали: «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей». Савченко уточнила, что акцию заметили сотрудники ФСО, которые попросили полицейских задержать активистов.

Их доставили в ОВД «Китай-город» и забрали паспорта. Позднее активистов отпустили из полиции, уточняет «ОВД-Инфо». На них составили протоколы по ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан).

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что у них нет информации о задержании активистов.

Сталин скончался 5 марта 1953 года. Он похоронен в некрополе у кремлевской стены на Красной площади.