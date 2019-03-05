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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
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МИД ответил на доклад Совета Европы о ситуации с нетерпимостью в России

Министерство иностранных дел считает, что многие оценки, озвученные в докладе комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью Совета Европы (ЕКРН) по ситуации в России, политизированы и основываются на несбалансированном подходе.​ Об этом говорится в ответе внешнеполитического ведомства. В частности, названы неприемлемыми трактовки статуса Крыма и Севастополя.

«То же касается высказанных ЕКРН оценок внутриукраинского вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, развязанного киевскими властями против части собственного населения», — добавили в министерстве.

Дипломаты отметили, что значительная часть критических оценок европейских экспертов пришлась на дискриминацию в России представителей секс-меньшинств. В МИДе подчеркнули, что секс-меньшинства не являются уязвимой в стране группой. В целом Москва заинтересована в продолжении диалога с комиссией по борьбе с расизмом и нетерпимостью, несмотря на разногласия.

Речь идет о докладе (.pdf), который ранее был опубликован на сайте комиссии. В нем, в частности, говорится о том, что в целом Россия на институциональном уровне добилась общего прогресса по проблеме борьбы с расизмом и нетерпимостью. Вместе с этим эксперты выразили беспокойство из-за чрезмерного применения в России антиэкстремистского законодательства, которое, по их мнению, часто применяется для подавления непопулярных мнений. Также в органе Совета Европы указали на блокирование доступа к интернет-сайтам, что может говорить о цензуре и поддерживании гомофобных настроений в обществе.

Теги: МИД России, права человека, Совет Европы
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