Политика , 01:53
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В Каракасе полиция применила слезоточивый газ во время карнавала
В столице Венесуэлы традиционный карнавал сопровождался столкновениями молодых людей с полицией. Как сообщает издание El Nacional, в ходе массового мероприятия, которое проходило в центре Каракаса, группа людей начала забрасывать стражей правопорядка камнями. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.
Утверждается, что пострадавшие есть как среди протестующих, так и среди полицейских.Ранее оппозиция Венесуэлы утверждала, что на карнавал, который власти рекламировали как день отдыха, созданный правительством покойного Уго Чавеса, пришло достаточно мало людей. При этом проправительственное издание Correo del Orinoco указывает, что в шествии участвовали 10 костюмированных групп и 15 оркестров.