В Каракасе полиция применила слезоточивый газ во время карнавала

В Каракасе полиция применила слезоточивый газ во время карнавала

В столице Венесуэлы традиционный карнавал сопровождался столкновениями молодых людей с полицией. Как сообщает издание El Nacional, в ходе массового мероприятия, которое проходило в центре Каракаса, группа людей начала забрасывать стражей правопорядка камнями. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Утверждается, что пострадавшие есть как среди протестующих, так и среди полицейских.