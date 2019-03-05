«Интеко» признала задержку сдачи элитных апартаментов в центре Москвы

Строительная компания «Интеко» признала задержку срока сдачи элитных апартаментов в центре Москвы, что послужило предметом судебного иска генерального директора телекомпании «Дождь» Натальи Синдеевой. Об этом говорится в заявлении девелопера, поступившем в РБК.

«В апреле 2018 года контроль над «Интеко» перешел к Фонду консолидации банковского сектора (ПАО «Национальный банк «Траст»). К этому моменту по ряду объектов «Интеко» были существенные отставания по срокам строительства и сдаче в эксплуатацию. При финансовом участии нового акционера и менеджменте новой управляющей команды были выделены средства для восстановления темпов реализации объектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что супруг Натальи Синдеевой Александр Винокуров приобрел апартаменты и машино-места в комплексе Balchug Viewpoint (а не Balchug Residence), который был достроен и введен в эксплуатацию 29 ноября 2018 года. 20 декабря 2018 года Винокуров подписал акт приема-передачи приобретенных объектов недвижимости, в котором отсутствуют претензии.

«Исходя из текущего законодательства, любой покупатель, который считает, что его права были нарушены, в том числе по части сроков строительства и передачи объекта недвижимости, имеет право обратиться в суд», — отмечается в сообщении.

Ранее на сайте Мещанского суда столицы была размещена информация о четырех исках о защите прав потребителей к строительной компании «Интеко» со стороны Натальи Синдеевой. Истец требует взыскать неустойку в размере около 12 млн рублей, компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей и оштрафовать застройщика на 41 млн рублей.

В беседе с ТАСС Синдеева подтвердила, что речь в иске идет только о задержке срока сдачи дома, который она назвала «довольно большим». Первый этап разбирательства (беседа по иску) состоится 14 марта в Мещанском суде.

ЗАО «Интеко» было создано в 1991 году бывшей женой мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной. После отставки Лужкова в 2011 году Батурина продала 95% компании совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову совместно с «Сбербанк инвестиции». Сбербанк получил 5% в «Интеко», сумма сделки оценивалась в $200 млн и долг в $1 млрд.

В 2017 году 87,5% акций «Интеко» консолидировал Рост Банк, санируемый ЦБ России. В настоящее время этот пакет акций принадлежит государственному Банку непрофильных активов, к которому был присоединен Рост Банк. Другим крупным акционером «Интеко» является «Сбербанк инвестиции» с 7,5% акций, остальные 5% акций компании принадлежат физическим лицам.