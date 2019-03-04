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Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Папа римский решил открыть архив Ватикана времен Второй мировой войны

Папа римский Франциск анонсировал открытие документов из секретного архива Ватикана, касающихся понтификата Пия XII. Об этом сообщается на сайте Святого престола.

Он отметил, что открытие архива состоится 2 марта 2020 года, через год после восьмидесятой годовщины избрания на престол Пия XII.

Папа Франциск выразил мнение, что серьезные исторические исследования смогут оценить «в должном свете и с соответствующей критикой» деятельность Пия XII, которая пришлась на годы Второй мировой войны. «Церковь не боится истории, она любит ее и хотела бы любить ее больше и лучше, как это делает бог», — отметил он.

Папа римский отметил, что некоторые действия Пия XII вызывают критику, многие воспринимают его деятельность с «предубеждением».

Пий XII (Эудженио Пачелли) был папой римским с 1939 по 1958 год. Ватикан еще в 2002 году​ заявил о намерении предоставить исследователям доступ к документам, относящимся к 1922–1939 годам. Тогда в Ватикане выразили надежду, что это поможет положить конец слухам о том, что церковь ничего не делала для прекращения холокоста.

Теги: Папа Франциск, архив, Ватикан
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