На одном из кораблей Черноморского флота погиб военнослужащий

На одном из кораблей Черноморского флота погиб военнослужащий

Военнослужащий Черноморского флота погиб в результате падения с надстройки одного из кораблей. Об этом РБК сообщили в командовании Севастопольского гарнизона.

«Командованием Севастопольского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту смерти военнослужащего на одном из кораблей», — говорится в сообщении. В командовании уточнили, что военнослужащий получил травмы, не совместимые с жизнью.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник передавало, что член экипажа погиб на фрегате «Адмирал Григорович».

«Адмирал Григорович», фрегат проекта 11356, стоит на вооружении Черноморского флота России. В его авиационную группу входит один вертолет, также корабль оснащен крылатыми ракетами «Калибр».