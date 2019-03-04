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На одном из кораблей Черноморского флота погиб военнослужащий

Военнослужащий Черноморского флота погиб в результате падения с надстройки одного из кораблей. Об этом РБК сообщили в командовании Севастопольского гарнизона.

«Командованием Севастопольского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту смерти военнослужащего на одном из кораблей», — говорится в сообщении. В командовании уточнили, что военнослужащий получил травмы, не совместимые с жизнью.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник передавало, что член экипажа погиб на фрегате «Адмирал Григорович». 

Политика
Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся после похода в Сирию

«Адмирал Григорович», фрегат проекта 11356, стоит на вооружении Черноморского флота России. В его авиационную группу входит один вертолет, также корабль оснащен крылатыми ракетами «Калибр».

В июле 2017 года «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь после четырехмесячного похода в Сирию, в ходе которого неоднократно принимал участие в нанесении ракетных ударов по объектам террористов в арабской республике.

Теги: Черноморский флот, военнослужащие, смерть
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