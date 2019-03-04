Нидерланды отозвали посла в Иране из-за высылки сотрудников посольства

Нидерланды отозвали посла из Ирана для консультаций. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Это решение последовало за объявлением иранского Министерства иностранных дел о том, что два сотрудника нидерландского посольства в Тегеране были объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну», — приводится в сообщении заявление главы МИД Нидерландов Стефа Блока.

Министр добавил, что посла Ирана вызвали в МИД в Гааге, где ему «ясно дали понять», что высылка голландских работников неприемлема. Он отметил, что сотрудники посольства вернулись в Нидерланды в понедельник, 4 марта.

В письме в парламент Блок рассказал, что Иран решил выслать сотрудников голландского посольства из-за того, что в июне 2018 года из Нидерландов выслали двоих иранских дипломатов. Причиной стали подозрения в том, что Иран мог быть причастен к покушению на двух голландцев иранского происхождения на территории Нидерландов.