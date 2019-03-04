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Домодедово попросило кредиторов смягчить условия по бондам на $650 млн
Аэропорт Домодедово попросил у держателей евробондов на $650 млн смягчить условия по этим бумагам, разрешив увеличить соотношение чистого долга к EBITDA до четырех. По итогам первого полугодия 2018 года оно достигло 3,1
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Аэропорт Домодедово попросил держателей двух выпусков евробондов разрешить ему изменить соотношение чистого долга к EBITDA, увеличив его с 3 до 4. Об этом говорится в материалах DME Airport Designated Activity Company (через эту структуру группа Домодедово выпустила бонды), опубликованных на сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).

Сейчас в обращении находятся два выпуска евробондов с погашением в 2021 и 2023 годах на общую сумму $650 млн, а также один выпуск рублевых облигаций на 10 млрд руб. с погашением в 2022 году.

Домодедово попросило увеличить допустимое соотношение чистого долга и EBITDA до 11 ноября 2021 года. С 12 ноября 2021 года и до погашения второго выпуска евробондов целевое значение вновь будет снижено до трех к одному. Держатели бумаг, согласившиеся на изменение ковенант до раннего дедлайна15 марта, получат премию $7,5 на $1 тыс. номинала, следует из сообщения DME Airport Designated Activity Company.

В материалах компании поясняется, что из-за ослабления курса рубля в 2018 году у компании сильно вырос долг (в полтора раза, до 71 млрд руб.), из-за чего и увеличилось соотношение чистый долг/EBITDA. В первом полугодии 2018 года этот показатель вырос с 2,49 до 3,1, следует из отчета компании по МСФО.

Несмотря на то что компания уже нарушила ковенанты, держатели бондов не могут потребовать досрочного погашения, сказал РБК кредитный аналитик ING Егор Федоров. «Если компания превышает порог, она не может привлекать новый долг. В таком случае она должна согласовывать с кредиторами изменение ковенант, что она они и делает», — говорит Федоров. По его словам, в интересах кредиторов — дождаться погашения в установленные ранее сроки. Домодедово — это один из крупнейших авиахабов в России, подходит к концу реализация масштабной инвестпрограммы, что привлечет сюда денежный поток, уверен аналитик.

В пресс-службе Домодедово пояснили РБК, что для сокращения влияния курса валют компания рассматривает возможность изменить валютную структуру долга через размещение выпуска облигаций, номинированного в рублях. «Эти средства планируется направить на постепенное рефинансирование валютных обязательств в соответствии с их графиком платежей. После погашения одного из выпусков еврооблигаций в 2021 году ковенанту по соотношению чистого долга и показателя EBITDA планируется восстановить на текущем уровне», — сказал представитель аэропорта.

В январе 2019 года Домодедово осталось на втором месте по объему перевозок среди аэропортов Московского авиационного узла (МАУ). В первом полугодии 2018 года аэропорт снизил чистую прибыль по МСФО в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 884 млн руб. По данным отчета, она упала в первую очередь из-за курсовых разниц, на них компания в первом полугодии потеряла 2,6 млрд руб.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Домодедово, евробонд
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