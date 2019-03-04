Патриарх Кирилл запланировал посетить Северную Корею

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен посетить с официальным визитом Северную Корею, однако конкретные даты пока не определены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря патриарха Александра Волкова.

«Могу подтвердить, что в планах патриарха стоит посещение Северной Кореи, но о конкретных датах пока говорить преждевременно», — заявил он.

Патриарх уже посещал КНДР в августе 2006 года, когда он находился в чине митрополита Смоленского и Калининградского.

Однако первым священнослужителем из России, который посетил Северную Корею, был архиепископ Калужский и Боровский Климент. В июне 2003 года он прибыл в Пхеньян, чтобы осветить закладку первого православного храма в столице КНДР — церкви Живоначальной Троицы.