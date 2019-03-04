Четверо американцев погибли при падении вертолета в Кении

Четверо американцев погибли при падении вертолета в Кении

На северо-западе Кении разбился вертолет, на борту которого находились пять человек; никому из них выжить не удалось. Об этом сообщает Национальная полиция Кении в Twitter.

ЧП произошло вечером 3 марта на центральном острове озера Рудольф, который расположен на территории национального парка.

В полиции отметили, что погибшими оказались четверо американцев и кенийский пилот. На место крушения отправились сотрудники спецслужб.

Управление гражданской авиации Кении сообщило, что упавший вертолет Bell 505 Jet Ranger X вместе с еще одним летел с острова на материк. Пока причина падения вертолета неизвестна, сообщает Reuters.​