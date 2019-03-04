Тимати заплатит ₽30 тыс. за оскорбление избившего DJ Smash экс-депутата

Мещанский суд Москвы 4 марта частично удовлетворил иск бывшего депутата из Пермского края Александра Телепнева к музыканту Тимуру Юнусову известному как Тимати, следует из карточки дела в базе суда.

Как пояснили ТАСС в суде, с Тимати ​взыскали в пользу Телепнева 30 тыс. руб. за оскорбление в социальной сети Instagram.

Выигравший дело об оскорблении у Тимати Александр Телепнев в феврале 2018 года избил другого музыканта, Андрея Ширмана, также известного как DJ Smash, за его отказ сделать совместное фото. ​В июле суд приговорил Телепнева и его знакомого предпринимателя Сергея ​Ванкевича к двум годам колонии, экс-депутат обжаловал приговор, однако его оставили без изменений.

После инцидента с избиением Ширмана Тимати опубликовал на своей странице в Instagram видео и фото с пострадавшим, и рентгеновский снимок, где виден перелом челюсти, полученный артистом после нападения Телепнева. Тимати также написал к фотографиям эмоциональный текст.

После этого Телепнев подал иск к Тимати, заявив, что считает размещенный текст оскорбительным, порочащим его честь и достоинство. Он просил суд обязать ответчика удалить оскорбительные выражения в его отношении, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб.