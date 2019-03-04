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В Сети появилось видео убийства замдиректора отделения «Оренбургэнерго»

Следственный комитет опубликовал видео убийства замдиректора орского отделения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «Оренбургэнерго».

Как отмечается, нападавший ждал 38-летнего погибшего в подъезде дома. Когда появился мужчина, злоумышленник несколько раз выстрелил в него, а позднее вернулся для «контрольного» выстрела, указывает СК.

Видео: СК РФ

Тело замдиректора обнаружили на лестничной площадке в подъезде дома местные жители. Следователи нашли на месте происшествия предметы, имеющие значение для расследования. По данным СМИ, имя погибшего Дмитрий Шевелев.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Рассматриваются различные версии произошедшего.

Теги: Следственный комитет, видео, Убийство, Оренбургская область
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