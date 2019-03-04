СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у одного из роддомов Петербурга

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,84 -0,10 EUR Бирж. 74,62 -0,26 Brent 65,39 -0,11% USD Нал. 66,16 65,47 EUR Нал. 75,21 74,50 USD ЦБ 65,81 -0,08 EUR ЦБ 74,80 -0,16 EUR/USD 1,1341 -0,0022 BTC/USD Бирж. 3 811,40 -73,40 IMOEX 2 475,72 -0,09% RTSI 1 184,60 -0,23% DJIA 26 026,32 0,43% Nasdaq 7 595,35 0,83%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 65,81 (-0,08) Quote, 01 мар, 12:37
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 74,8 (-0,16) Quote, 01 мар, 12:37
Пакистан вновь продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве Общество, 11:32 Орешкин ответил на вопрос о желании поработать президентом Политика, 11:29 7 женщин-политиков с нестандартным вкусом Спецпроект РБК PINK, 11:25 Прокуратура ЕАО начала проверку после отказа медиков перевозить умерших Общество, 11:11 СК начал проверку данных об избиении полицейским коллеги в Башкирии Общество, 11:02 Розница нового типа: зачем «Тяньши» открыла новый офис в Москве Партнерский материал, 10:59 СМИ узнали о развитии конфликта Бэйла с игроками «Реала» Спорт, 10:58 Конгрессмены в США потребовали помешать российскому влиянию в Венесуэле Политика, 10:48 Позитивная установка: история одного из самых спортивных CEO в мире Pro, 10:45 Как писатели и журналисты выдумывают истории — чужие и свои Стиль, 10:45 Пакистан и Индия возобновили обстрелы в Кашмире Политика, 10:44 Криптовалюты снова подешевели: рынок потерял $4 млрд за несколько часов Крипто, 10:37 СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у одного из роддомов Петербурга Общество, 10:36 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 10:35
Общество ,  
0 
СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у одного из роддомов Петербурга

Неизвестный, находившийся за рулем автомобиля Ford, выстрелил из газового пистолета в другого мужчину, причиной стал дорожный конфликт, сообщает «Пятый канал».

Конфликт произошел рядом с роддомом №9. Он расположен во Фрунзенском районе на юге города. В роддоме пострадавшему оказали первую помощь. О произошедшем со ссылкой на источники в медицинских кругах и в силовых структурах Санкт-Петербурга сообщил и ТАСС.

Информации о том, задержан ли стрелявший, нет.

По данным «Фонтанки», в ходе конфликта применялся не газовый пистолет, а газовый баллончик.

«Сегодня утром в полицию Московского района [Петербурга] поступило сообщение из медучреждения, расположенного на улице Орджоникидзе, что к ним за медпомощью самостоятельно обратился мужчина с травмами, которые получил незадолго до этого. Соответственно, на место выехали сотрудники полиции, выясняют обстоятельства получения травм и проводят проверку», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Теги: Санкт-Петербург, стрельба, роддом
Материалы по теме
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе возле нижегородской школы
Общество
Неизвестные устроили стрельбу возле школы в Нижнем Новгороде
Общество
После драки со стрельбой на юго-востоке Москвы завели дело
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter