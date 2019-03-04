СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у одного из роддомов Петербурга

СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у одного из роддомов Петербурга

Неизвестный, находившийся за рулем автомобиля Ford, выстрелил из газового пистолета в другого мужчину, причиной стал дорожный конфликт, сообщает «Пятый канал».

Конфликт произошел рядом с роддомом №9. Он расположен во Фрунзенском районе на юге города. В роддоме пострадавшему оказали первую помощь. О произошедшем со ссылкой на источники в медицинских кругах и в силовых структурах Санкт-Петербурга сообщил и ТАСС.

Информации о том, задержан ли стрелявший, нет.

По данным «Фонтанки», в ходе конфликта применялся не газовый пистолет, а газовый баллончик.

«Сегодня утром в полицию Московского района [Петербурга] поступило сообщение из медучреждения, расположенного на улице Орджоникидзе, что к ним за медпомощью самостоятельно обратился мужчина с травмами, которые получил незадолго до этого. Соответственно, на место выехали сотрудники полиции, выясняют обстоятельства получения травм и проводят проверку», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.