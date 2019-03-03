Под Челябинском автобус с 47 детьми занесло в кювет

Под Челябинском автобус с 47 детьми занесло в кювет

Автобус с 47 детьми съехал в кювет на трассе городе Златоуст Челябинской области после ухода от столкновения. В результате никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в воскресенье в Златоусте на 1742-м км трассы М-5 «Урал». Автобус ехал из города Сатки в Челябинск, в салоне автобуса находились 47 детей. В условиях снегопада транспорт занесло в кювет.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в настоящее время на место происшествия прибыл подменный автобус, в который пересадили всех пассажиров. Сопровождение группы детей до места назначения осуществляет экипаж областного полка ДПС.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону агентству пояснили, что автобус съехал на обочину, чтобы избежать столкновения.

Уходя от столкновения, автобус съехал на обочину, где забуксовал в снегу. В автобусе находилось 47 детей и четверо взрослых, никто из них не пострадал.